Сиделка нашла без сознания: как прошли последние дни актрисы Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина в последние месяцы жизни до последнего играла в театре. Несмотря на плохое самочувствие, она отказывалась от медицинской помощи.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», весной у звезды «Иронии судьбы» диагностировали рак поджелудочной железы. Талызину мучали боли и сильная тошнота.

8 мая актриса вышла на сцену в спектакле «Пиковая дама», а 9 мая принимала участие в вечере «Это и моя Победа» в Театре Моссовета. Это были последние публичные выходы Талызиной в свет.

После этого ее состояние начало стремительно ухудшаться, остаток дней она провела в своей квартире на Большой Никитской, а не в больнице. 90-летней актрисе помогала нанятая сиделка, которая и обнаружила ее без сознания утром 21 июня.

О смерти Валентины Талызиной сообщили в Театре Моссовета, где актриса служила с 1958 года.

В марте 2025 года дочь Валентины Талызиной прокомментировала информацию в СМИ о том, что у актрисы обнаружили рак. Ксения Хаирова назвала эти слухи «неправдой».

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Валентина Талызина отметила 90-летний юбилей и призналась, что мечтает о работе и новых ролях.