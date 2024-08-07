Музыкант и композитор Виктор Голубев умер в Череповце на 70-м году жизни. Об этом сообщает Vologda Poisk.

4 августа из жизни ушел музыкант, композитор, лидер ансамбля ресторана «Ленинград» Виктор Голубев. Сообщается, что певцу было 69 лет. О творческой составляющей Голубева мало что известно, однако сам певец рассказывал, что стал музыкантом с рождения — играл уже в армии, а затем ездил с гастролями по СССР и зарубежным странам.

Прощание с артистом состоится 7 августа в Череповце, в ритуальном центре на улице Боршодской. Причины смерти музыканта не раскрываются.

Ранее мы писали о том, что скончался голливудский продюсер Джей Кантер. Он успел поработать над такими фильмами, как «Чужой», «Бегущий по лезвию» и «Звездные войны».

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