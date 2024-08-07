Умер 97-летний кинопродюсер Джей Кантер, снявший фильм «Чужой». Об этом сообщает aif.ru.

На 98-м году жизни в США скончался продюсер Джей Кантер. О смерти рассказал его сын. Он сообщил, что кинопродюсер скончался у себя дома в Беверли-Хиллз в окружении родных и близких.

Джей Кантер за свою карьеру успел поработать с несколькими известными картинами в роли продюсера: «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Звездные войны» и «Полицейская академия».

Кроме того, Кантер был агентом таких звезд, как Марлон Брандо, Мэрилин Монро, Джин Келли, Уоррен Битти и Рональд Рейган.

У Кантера осталось семеро детей и десять внуков. Прощание с продюсером состоится 9 августа. Сообщается, что церемония пройдет в узком кругу семьи.

Ранее мы писали о том, что названа возможная причина смерти актера из «Глухаря» Владимира Новицкого.