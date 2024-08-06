Популярный музыкант умер от той же болезни, что Заворотнюк и Фриске

Умер музыкант Антонио Менезес, которого называли талантливым виолончелистом и педагогом. Мужчина ушел из жизни от той же болезни, что актриса Анастасия Заворотнюк и певица Жанна Фриске. У российских звезд обнаружили глиобластому.

По информации «Российской газеты», музыканта не стало 3 августа в возрасте 66 лет. Врачи обнаружили у бразильского артиста глиобластому головного мозга – наиболее частую и наиболее агрессивную форма опухоли мозга. Отец Жанны Фриске рассказывал в интервью, что люди с глиобластомой не могут вылечиться. По его словам, даже если это якобы произошло, то врачи, скорее всего, просто неправильно поставили диагноз.

Музыкант Антонио Менезес родился 23 августа 1957 года, его родители тоже были творческими людьми. Отец работал в оркестре оперного театра Рио. Он отправил сына учиться, с 17-ти лет он получал расширенное образование в Германии.

В 1997 году артист стал победителем Международного конкурса в Мюнхене, а в 1982 году – победил в Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. За свою карьеру он успел поработать с ведущими дирижерами со всего мира.

Ранее мы писали о том, что умер 85-летний актер из «Санта-Барбары» и «Хэллоуина» Чарльз Сайферс.