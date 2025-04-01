В возрасте 75 лет умер скульптор Анатолий Патраков

Умер скульптор, член Союза художников России Анатолий Патраков. Ему было 75 лет.

О кончине сообщает Ura.ru. Патраков умер 1 апреля. Причина смерти не уточняется.

Коллектив художественного музея имени Травникова сообщил, что Патраков был скульптором-анималистом. Героями его произведений становились животные, птицы. Работы Патракова вошли в собрание музея, некоторые хранятся в частных коллекциях.

В 2024 году скульптор собирался организовать юбилейную выставку, однако перенес ее на 2025-ый. Теперь она пройдет в память о мастере.

Ранее сообщалось о смерти народного художника Адыгеи Феликса Петуваша. Ему было 76 лет. Деятеля знали не только в России, но и за рубежом.