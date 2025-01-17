Иеродиакон Герасим Богатырев погиб в ходе спецоперации на Украине. О его смерти сообщает Николо-Угрешская духовная семинария.

Герасим погиб в ходе боевых действий на Украине еще 14 декабря, но о смерти мужчины стало известно только несколько дней назад.

Отец Герасим — выпускник магистратуры Николо-Угрешской семинарии. Продолжительное время он сложил в Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре, где принял монашество.

«Братия и прихожане ценили его за скромность, благородство, чувство юмора и сердечную радость, которую он излучал. Был награжден медалью за отвагу», — сказано в некрологе.

До этого в Курской области доброволец вызвал огонь ВСУ на себя, спасая женщин и детей.

Ранее стало известно, что на Украине погиб подполковник Канады Кент Миллер, который обучал неонацистов. В некрологе приводится информация, что у военного «внезапно начались проблемы со здоровьем».