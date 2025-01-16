Украинские дроны охотились за людьми: доброволец вызвал огонь ВСУ на себя при эвакуации женщин и детей

Житель Курской области продемонстрировал героизм и отвагу при спасении женщин с детьми от ВСУ. Мужчина вызвал огонь на себя, чтобы мирные граждане смогли покинуть опасную зону, передает Telegram-канал RT на русском.

Россиян рассказал журналистам, как ездил эвакуировать людей из села Обуховки. По его словам, спасти людей из под огня украинских сил было непросто. Украинские дроны с минами буквально охотились за мирными жителями, отметил доброволец.

Чтобы начать эвакуацию, мужчине пришлось вызвать огонь неприятеля на себя. Для этого он привлек внимание выстрелами в воздух. Это позволило автомобилю с гражданами покинуть опасный участок.

Группу добровольцев обстреливали пять–шесть часов. Тем не менее всем ее участникам удалось выжить.

Ранее сообщалось, что глава Киришского муниципального района Ленинградской области едва не погиб в Белгородской области. За его машиной охотился украинский дрон.