Подполковник Кент Миллер, который прибыл на Украину из Канады, внезапно скончался. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается. В некрологе приводится информация, что у военного «внезапно начались проблемы со здоровьем», передает Telegram-канал Readovka.

Миллер был членом опергруппы Unifier. Она, как утверждают журналисты, известна участием в подготовке националистического подразделения Украины «Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России). Канадские СМИ писали, что группа подполковника сотрудничала с неонацистскими группировками.

Также о Миллере известно, что он был инженерным офицером. Кроме того, он выполнял функцию «планировщика и координатора». В июне этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные подразделения ВСУ несут потери на Украине. Оказался ли канадский подполковник в числе тех, кто был убит на фронте, или он все же умер из-за проблем со здоровьем, большой вопрос. Так по крайне мере считают журналисты.

Ранее российские бойцы ликвидировали иностранного наемника в Курской области. Он оказался правнуком наркобарона Пабло Эскобара.

*террористическая организация, запрещенная на территории России