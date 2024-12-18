Друг экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы рассказал об их последнем разговоре

Экс-капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс рассказал, когда в последний раз общался со своим другом Янисом Тиммой, ушедшим из жизни в ночь на 17 декабря.

Спортсмен отметил, что остался с Тиммой в прекрасных отношениях даже после его переезда сначала в Россию, а потом в США.

«Я всегда его понимал и в чем-то помогал. Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: «Если что-нибудь понадобится, обязательно позвони!» Но он не позвонил», — рассказал Блумс в комментарии латвийскому изданию Jauns.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой на фоне переживаний из-за развода с 42-летней певицей Анной Седоковой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить возлюбленной.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. Ради певицы спортсмен оставил беременную жену. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут.

С 2015 по 2021 год Янис Тимма выступал в России за «Зенит» и «Химки». Он подписал контракт с испанским «Обрадойро» на сезон 2024/2025 года, однако прервал контракт и прилетел в Россию, чтобы спасти свой брак. В конце 2024 года он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма не был готов к смерти, а лишь хотел «припугнуть» Седокову, чтобы она вернулась к нему.