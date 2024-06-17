Mash: умершая Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей

Умершая Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Заворотнюк. Актриса ушла из жизни после 5-летней борьбы с раком. По информации источника, 1 июня счета Анастасии были заблокированы до вступления в наследство родственников. 4 июня появился долг в 140 тысяч рублей. Источник предполагает, что задолженность возникла после перерасчетов.

Напомним, что фирма Заворотнюк занималась кинопроизводством и телевещанием. 17 сентября 2023 года ее исключили из реестра.

На данный момент семья актрисы не комментировала сообщение о долге.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу Анастасии Заворотнюк с цветами. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что московский ресторан дочки Валерия Меладзе ушел в минус почти на 30 млн рублей.