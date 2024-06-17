SHOT: ресторан дочки Валерия Меладзе ушел в минус почти на 30 млн рублей

Московский ресторан дочки Валерия Меладзе ушел в минус почти на 30 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2023 году Софья Меладзе открыла ресторан Omela в Пожарском переулке. По данным источника, бизнес Меладзе нельзя назвать успешным: за год убытки составили 29,2 млн рублей. Отмечается, что заведение не пользуется спросом у москвичей. Также источник утверждает, что в 2024 году компании было отказано в государственной регистрации в ФНС.

Сотрудники ресторана подтвердили, что Софья лично занимается развитием дела и периодически появляется в ресторане. На данный момент Меладзе не комментировала сообщения об убыточном бизнесе.

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