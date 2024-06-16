Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу Анастасии Заворотнюк с цветами

Фигурист Петр Чернышев ежедневно посещает Троекуровское кладбище, где похоронена его жена, актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с опухолью мозга – глиобластомой.

Как пишет Kp.ru, за две недели после смерти артистки фигуриста видели на кладбище каждый день. Он приходит с большим букетом цветов. Иногда его сопровождает пятилетняя дочь Мила.

Очевидцы, заставшие вдовца, рассказали, что Петр заботливо поправил венки и разложил свежие цветы на могиле. В общей сложности он пробыл на кладбище около часа. При этом он выглядел изможденным и был с «почерневшим лицом».

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что мать Анастасии Заворотнюк за несколько часов до смерти дочери приходила в церковь. 80-летняя женщина молилась о здоровье тяжелобольной актрисы.