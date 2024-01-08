Mash: умер 78-летний немецкий футболист Франц Беккенбауэр

Умер 78-летний футболист Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новость о кончине спортсмена подтвердила его семья. Что стало причиной смерти футболиста — пока не уточняется. Также нет данных о том, где Франца похоронят.

Напомним, что Франц является легендой мирового спорта. Он дважды выигрывал «Золотой мяч» и становился чемпионом мира. Также футболист три раза подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с «Баварией».

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