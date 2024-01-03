В Швеции в 90 лет умер звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» Пер Мюрберг

В Швеции умер актер театра и кино Пер Мюрберг, известный зрителям по роли Харальда в фильме «Девушка с татуировкой дракона» режиссера Дэвида Финчера. Известно, что в 2023 году 90-летний актер перенес кровоизлияние в мозг.

Причина смерти артиста не раскрывается. О дате траурной церемонии прощания и похорон в данный момент также неизвестно.

Пер Нильс Мюрберг в детстве мечтал стать джазовым певцом, но в 1957 году окончил актерскую школу при Королевском драматическом театре.

С начала 1960-х годов он начал служить в театре, а также выступал в кабаре и даже пел в опере. Песня Пера 34:an более 40 недель держалась на первом месте национального хит-парада.

Кроме того, он принимал участие в создании эпической картины «Арн – рыцарь-тамплиер», где озвучивал Береттаррёста. В 2015 году сыграл в картине «Я не знаю похоти». Последней работой актера стали съемки в сериале «Джентльмены и гангстеры», вышедшем на экраны в 2016 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на шведское радио SR.

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