Актриса и первая женщина-режиссер на итальянском ТВ Дада умерла в 104 года

В Турине умерла итальянская актриса Альда Гримальди, известная под псевдонимом Дада. В 2024 году ей могло бы исполниться 105 лет.

Причина смерти актрисы не раскрывается. О дате траурной церемонии прощания и похорон в данный момент неизвестно.

Дада дебютировала в кино в далеком 1940 году. Она снималась в фильмах, играла в театре, а также работала в качестве режиссера до 1969 года. В возрасте 54 лет она приняла решение завершить карьеру.

Как пишет газета La Stampa, Гримальди была первой женщиной-режиссером на итальянском телевидении.

В 1997 году актриса овдовела, она была замужем за врачом Джованни Франческо Рубино. Детей у пары не было.

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