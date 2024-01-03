passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
ПОХОРОНИЛИ
12:50, 03 января 2024
1 мин.

Актриса и первая женщина-режиссер на итальянском ТВ Дада умерла в 104 года

Актриса и первая женщина-режиссер на итальянском ТВ Дада умерла в 104 года

© Freepik

В Турине умерла итальянская актриса Альда Гримальди, известная под псевдонимом Дада. В 2024 году ей могло бы исполниться 105 лет.

Причина смерти актрисы не раскрывается. О дате траурной церемонии прощания и похорон в данный момент неизвестно.

Дада дебютировала в кино в далеком 1940 году. Она снималась в фильмах, играла в театре, а также работала в качестве режиссера до 1969 года. В возрасте 54 лет она приняла решение завершить карьеру.

Как пишет газета La Stampa, Гримальди была первой женщиной-режиссером на итальянском телевидении.

В 1997 году актриса овдовела, она была замужем за врачом Джованни Франческо Рубино. Детей у пары не было.

Ранее мы писали, что в Ижевске в возрасте 61 года умер известный исполнитель шансона Алексей Стерхов. Причина смерти музыканта не раскрывается, однако известно, что в конце декабря он выходил на сцену.

Источник фото:Freepik
Источник:La Stampa
Автор:Анна Воробьева
Теги:
смерть
актриса
Италия
Новости партнеров
О чем говорят