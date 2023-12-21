Мама Красилова сообщила, что прощание с ним состоится на Троекуровском кладбище

Мама Дмитрия Красилова сообщила, что прощание с ним состоится на Троекуровском кладбище. Об этом информирует издание Кp.ru со ссылкой на личный блог Галины Красиловой.

18 декабря 2023 года стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Тело танцора нашли в его квартире в Москве. Как выяснилось, прощание с артистом состоится 22 декабря на Троекуровском кладбище. Галина написала об этом в соцсети.

«Прощание с Димой состоится в пятницу, 22 декабря, в 13:00 на Троекуровском кладбище в большом прощальном зале. Адрес: Рябиновая улица, владение 24», — сообщила мама Красилова.

Несмотря на то, что прощание с танцором состоится в Москве, его похоронят в Заринске. Друзья и коллеги Дмитрия организовали сбор средств на его похороны. По информации источника, на данный момент счета умершего заблокированы.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний танцор Дмитрий Красилов за два дня до смерти получил в подарок гроб. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что умерший танцор Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой.