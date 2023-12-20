«Беду накликали»: в смерти 29-летнего Красилова выявлено мистическое совпадение

29-летний танцор Дмитрий Красилов за два дня до смерти получил в подарок гроб. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

18 декабря 2023 года стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Тело танцора нашли в его квартире в Москве. Примечательно, что за два дня до трагедии артист посетил мероприятие, которое стало для него пророческим.

Певица Алена Кравец рассказала, что на вечеринке были эзотерики, которые раздавали гостям «весьма странные подарки» в виде черной коробки. Артистка побоялась ее открывать, вот почему она отдала презент помощнице.

«Я интуитивно ее не стала открывать, чувствуя, что там может быть что-то опасное», — высказалась певица.

Открыв коробку, помощница Алены увидела шкатулку в виде гроба. Артистка отметила, что Дмитрий забрал этот «подарок» домой.

«Считаю, что беду просто накликали таким образом», — резюмировала Кравец.

Ранее сообщалось о том, что умерший танцор Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой. Подробности смотрите в этой статье.