Маленькую дочку умершего от рака Юрия Мороза не пустили на похороны режиссера. Об этом сообщает Kp.ru.

16 июля в Москве простились с Юрием Морозом, умершим после борьбы с раком поджелудочной железы. Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале ЦКБ-1. Гроб с телом режиссера утопал в цветах: проститься с Юрием пришли многие звезды шоу-бизнеса. Отпевание было в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Примечательно, что ни на одном этапе среди людей, пришедших проститься с Юрием, не было замечено его младшей дочки. Судя по всему, Виктория Исакова решила не пускать на похороны дочь Варвару, которая родилась в 2015 году.

Известно, что режиссер обрел покой рядом с первой женой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

В последние дни жизни Юрию был присвоен паллиативный статус. Режиссер умер на руках жены Виктории и дочки Дарьи.

Ранее Виктория Исакова на похоронах Юрия Мороза сообщила, что никто «не льет слезы». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на похоронах Юрия Мороза раскрыли последнее желание режиссера перед смертью.