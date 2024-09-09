Летчик-испытатель «Суперджета», выполнившего «бочку» на пассажирском лайнере, разбился на самолете-амфибии

В Подмосковье умер летчик-испытатель Александр Иванов. Он разбился в уникальном самолете-амфибии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, авиакатастрофа произошла в районе Ватулино. Кроме Иванова, на борту находился еще один человек. Самолет участвовал в тестовом полете после ремонтных работ и не прошел испытание, рухнув на кукурузное поле.

Отмечается, что в профессии летчик был 33 года. За это время он освоил многие виды аппаратов. Известен Иванов стал благодаря тому, что выполнил на «Суперджете» в 2011 году «бочку», то есть перевернул самолет вверх дном. После этого он заявлял, что его хотели уволить.

В последние годы Александр испытывал малую и легкую авиацию.

Информацию о смерти летчика пока его близкие не прокомментировали.

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