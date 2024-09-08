Опубликовано 08 сентября 2024, 19:071 мин.
«Он был и останется навсегда легендой»: умер ведущий КВН Александр Масляков
Телеведущий Александр Масляков умер в возрасте 82 лет.
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В возрасте 82 лет умер телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщает КВН в своем Telegram-канале.
Легендарный телеведущий КВН умер 8 сентября.
«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», — сказано в некрологе.
Масляков вел КВН с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.
За свою жизнь мэтр получил множество наград, в том числе он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».
Напомним, этой весной сообщалось, что Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за выявленного у него рака легких. Болезнь якобы обнаружили еще в 2022 году, но хуже знаменитости стало позже.