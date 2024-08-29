Кто причастен к гибели журналиста Семена Еремина: рассказывает военнопленный

К гибели журналиста «Известий» Семена Еремина могут быть причастны бойцы 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Такое мнение высказал сдавшийся в плен украинский боец Роберт Погорелов.

Погорелов пояснил, что 15-й батальон 58-й бригады стоял в день смерти военкора. Эти войска была ответственны весной этого года за территорию, где погиб Еремин, пишет ТАСС.

О гибели корреспондента стало известно 19 апреля. Семен Еремин умер от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона на границе ДНР и Запорожской области.

Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее актер сериала «Невский» Евгений Шишов погиб в боях с ВСУ на 43-м году жизни в Курской области. Мужчину похоронили на его Родине, в Выборге, 24 августа.