Последний репортаж вышел два дня назад: корреспондент «Известий» погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он работал там с февраля 2022 года.

О смерти сообщила газета «Известия».

О гибели корреспондента стало известно 19 апреля. Подробности смерти не приводятся.

Его последний репортаж вышел два дня назад. Еремин имел орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее сообщалось, что муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей отправился в зону СВО. Он заключил контракт сроком на год. Известно, что адвокаты на суде об изменении меры пресечения для создательницы марафона желаний будут использовать этот аргумент и настаивать на переводе под домашний арест. Четверо детей Блиновских остались на воспитании бабушки и дедушки.

Адвокат Александр Добровинский объяснял, что если дети остаются без присмотра родителей, то оформляется временная опека, она действует до возвращения к несовершеннолетним кого-то из родителей. Временными опекунами становятся ближайшие родственники.