Где похоронят погибшего в боях с ВСУ актера сериала «Невский» Шишова

Актера Евгения Шишова, погибшего под Курском в боях с ВСУ, похоронят на его Родине в Выборге 24 августа. Тело привезут из морга Ростова-на-Дону.

Близкие опознали Шишова. Все формальные процедуры завершены. Дата похорон назначена на 24 августа. Прощание состоится в Свято-Ильинском храме в 10:00, пишет Kp.ru.

«Похороны пройдут при помощи администрации города и военкомата», — рассказали близкие актера.

Предварительно установлено, что актер погиб от осколочного ранения, когда боролся с войсками Украины на границе. На личной странице Шишова оставляют соболезнования его родные и близкие.

У артиста осталась мать, брат и 16-летняя дочь.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года в Выборге Ленинградской области. В кино начал появляться с 2015 года. За свою карьеру он снялся в 19 проектах, в том числе в картинах: «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение», «Невский», «Крепкие орешки», «Магистраль». В основном Шишов играл эпизодические роли.

Ранее друг погибшего под Курском актера рассказал, что мужчина часто играл военных и вызвался добровольцем на СВО.