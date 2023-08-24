Коварная болезнь: названа вероятная причина смерти Тото Кутуньо

80-летний итальянский певец Тото Кутуньо умер от рака простаты. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сотрудники прессы сделали вывод, основываясь на высказываниях менеджера звезды. По словам Данило Манкузо, в последние месяцы состояние певца резко ухудшилось: его организм больше не мог бороться с болезнью.

22 августа 2023 года Кутуньо умер на руках у врачей из-за остановки сердца.

Напомним, что артист заболел раком простаты в 64 года. Он перенес курс химиотерапии, однако существует вероятность, что у Тото случился рецидив.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, как спас выступление Тото Кутуньо на концерте. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что смерть Тото Кутуньо вынудила Диану Гурцкую прервать молчание.