Леонид Агутин рассказал, как спас выступление Тото Кутуньо на концерте

Леонид Агутин вспомнил, как отдал свою гитару Тото Кутуньо на концерте, об этом сообщает The Voice. Певец поделился своими воспоминаниями о молодости. Тогда, по рассказам Агутина, он слушал песни Кутуньо на магнитофоне и даже не мог мечтать о том, что скоро окажется на одной сцене со знаменитым итальянцем.

«Битцевский парк, скамейка, в магнитофоне "Электроника" поет Тото: "Музыка до-ре-ми-ре-до-си-ля-соль" и Оксанка рядом в белой кофте с жар-птицей на груди. И все еще впереди», — написал Агутин.

Впрочем, спустя 25 лет мечта российского певца все же исполнилась — он выступил вместе с Кутуньо на одной сцене и даже помог ему.

«А потом, на сборном концерте, уже и не помню где, ему понадобилась гитара, ибо собственная не прилетела, и я ему одолжил свою. Интересная штука жизнь», — вспомнил исполнитель.

В конце своего сообщения Агутин поблагодарил итальянского певца за его творчество, честность простых мелодий и большое, доброе, итальянское сердце.

Напомним, Тото Кутуньо скончался 22 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Певцу было 80 лет. Он неоднократно приезжал с концертами в Россию, где его творчество знали и любили.

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