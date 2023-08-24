НАШ ШОУБИЗ
11:21, 24 августа 2023
2 мин.

Леонид Агутин рассказал, как спас выступление Тото Кутуньо на концерте

Леонид Агутин вспомнил, как отдал свою гитару Тото Кутуньо на концерте.

Леонид Агутин рассказал, как спас выступление Тото Кутуньо на концерте

© Kashaev Pavel/East News

Леонид Агутин вспомнил, как отдал свою гитару Тото Кутуньо на концерте, об этом сообщает The Voice. Певец поделился своими воспоминаниями о молодости. Тогда, по рассказам Агутина, он слушал песни Кутуньо на магнитофоне и даже не мог мечтать о том, что скоро окажется на одной сцене со знаменитым итальянцем.

«Битцевский парк, скамейка, в магнитофоне "Электроника" поет Тото: "Музыка до-ре-ми-ре-до-си-ля-соль" и Оксанка рядом в белой кофте с жар-птицей на груди. И все еще впереди», — написал Агутин.

Впрочем, спустя 25 лет мечта российского певца все же исполнилась — он выступил вместе с Кутуньо на одной сцене и даже помог ему.

«А потом, на сборном концерте, уже и не помню где, ему понадобилась гитара, ибо собственная не прилетела, и я ему одолжил свою. Интересная штука жизнь», — вспомнил исполнитель.

В конце своего сообщения Агутин поблагодарил итальянского певца за его творчество, честность простых мелодий и большое, доброе, итальянское сердце.

Напомним, Тото Кутуньо скончался 22 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Певцу было 80 лет. Он неоднократно приезжал с концертами в Россию, где его творчество знали и любили.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах в Большом и Мариинском театрах. По ее словам, мужчины предлагали ей интимную связь в обмен на подъем по карьерной лестнице, когда балерине было всего 18 лет.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:The Voice
Теги:
Леонид Агутин
смерть
Новости партнеров
О чем говорят