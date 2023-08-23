Еще одна утрата: смерть Тото Кутуньо вынудила вдову Гурцкую прервать молчание

Певица Диана Гурцкая на долгое время отстранилась от концертной деятельности и даже, по сообщениям некоторых источников, впала в депрессию после смерти мужа Петра Кучеренко. Прервать молчание вдову заставила новая утрата — из жизни ушел итальянский исполнитель Тото Кутуньо, передает телеканал «Царьград».

Для российской певицы иностранный композитор был не просто наставником. Гурцкая называет итальянского артиста партнером и близким другом. Кутуньо ушел из жизни в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее попал из-за рецидива онкологического заболевания. Исполнителю было 80 лет. С каждым месяцем его состояние ухудшалось. Поклонники певца отмечали, что болезнь сильно подкосила их кумира — в последнее время он сильно состарился.

Гурцкая, столько времени хранившая молчание, решила отдать дань памяти близкому другу. Она посвятила ему пост на странице в одной из социальных сетей. Звезда отметила легендарный статус итальянского певца, а также призналась, что всегда была рада работать с ним. Контакты с Кутуньо она назвала невероятным опытом.

Исполнитель был мастером своего дела. Ее тонкое умение чувствовать зрителя завораживало. Выступать с Кутуньо на одной сцене было честью, подытожила Гурцкая и назвала его смерть невосполнимой утратой для мира музыки.

Ранее сайт «Страсти» подготовил материал на тему того, как сложится судьба российской певицы после смерти мужа. Нумеролог Ирина Линдерман считает, что Гурцкой важно быть внимательной к другим людям и старательно их проверять, так как возможны мошенники и авантюристы в будущем.