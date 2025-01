Коллектив выступает с 1959 года: умер солист группы The Contours Гэри Грир

Один из солистов американской классической R&B-группы The Contours Гэри Грир скончался. Его смерть подтвердили коллеги, передает Российская газета со ссылкой на Soul Track. Из-за чего артист ушел из жизни, пока не известно.

Музыкальный коллектив образовался в 1959 году. В 1968 году группа распалась, но уже через несколько лет пересобралась и выступает до сих пор. За это время через The Contours прошли десятки артистов, которые впоследствии сделали себе имя.

Главный хит R&B-группы — Do You Love Me. Эта композиция разошлась тиражом более миллиона копий и поднялась на первую строчку жанрового чарт-списка. Всего до хит-парада добирались десять песен музыкального коллектива.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Джен Шепард. Она скончалась в возрасте 96 лет. Шепард работала с Элвисом Пресли и считалась иконой Голливуда.