Художник и аниматор Флег умер после борьбы с раком. Об этом сообщает «Российская газета».

В Квебеке (Канада) умер художник, режиссер и аниматор Флег. Настоящее имя — Кристиан Дэйгл. Последние годы жизни он боролся с раком поджелудочной железы.

Флег стал известен как художник-карикатурист. Он работал со скандально-известной французской газетой Charlie Hebdo. Кроме того, Дэйгл занимался режиссурой и анимацией. В 2010 году он выпустил видеоигру «Молодой Тор».

