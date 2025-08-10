Названо место похорон режиссера Юрия Бутусова

Режиссера Юрия Бутусова похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Вдова режиссера Юрия Бутусова Мария рассказала, что прощание с театральным деятелем состоится в Москве, однако дата и конкретное место еще пока не определены.

В то же время, похороны Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге. Его тело кремируют.

Напомним, Юрий Бутусов скончался в возрасте 63 лет в Болгарии. Экс-режиссёр театра имени Е. Б. Вахтангова утонул во время купания — его тело обнаружили в 33 км от места пропажи.

Юрий Бутусов уехал из России после февраля 2022 года. Он уволился с поста режиссера театра имени Вахтангова, после пытался работать во Франции и Литве.

