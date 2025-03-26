Художник-фотограф «Мосфильма» Анатолий Гришин умер в возрасте 73 лет

19 марта ушел из жизни художник-фотограф Анатолий Гришин. Ему было 73 года.

О смерти культурного деятеля сообщил Союз кинематографистов России без уточнения причин.

Анатолий Гришин окончил институт журналистского мастерства по профессии «фотожурналист». С 1968 по 2013 год работал на киностудии «Мосфильм», где снял более 60 фильмов. Среди его известных картин: «Ленин в Париже», «Чокнутые», «Кино про кино», «Звезда надежды», «Убить дракона» и «Дом дураков».

Он не только снимал кино, но и занимал руководящие должности. Восемь лет Гришин возглавлял творческое бюро художников-фотографов, а в сложные 90-е — 10 лет руководил фотостудией «Мосфильма».

Ранее на 81-м году жизни скончался народный артист РФ, флейтист Валерий Рябченко. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

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