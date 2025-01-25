Известный советский актер умер от отека легких

Умер известный советский и российский актер Владимир Фоменко. Ему было 84 года.

О смерти актера сообщил сайту kino-teatr.ru его сын Георгий. Он уточнил, что отец ушел из жизни 22 января в результате отека легких.

Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. Свою профессиональную деятельность он начал в Театре на Таганке. Позже стал выступать на сцене Московского Театра юного зрителя. Всю жизнь актер посвятил сцене.

Актер выходил на сцену в известных театральных постановках, таких как: «Три мушкетера», «Том Кенти» и других. В конце 1960-х впервые появился в кино. Он снялся в картинах «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей», «Юдин».

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