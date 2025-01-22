Индийский актер Судип Пандей умер в 30 лет от сердечного приступа

В 30 лет умер индийский актер Судип Пандей. Он известен большинству как Раджа.

Как сообщает «Российская газета», причиной смерти стал сердечный приступ.

Пандей скончался в Мумбаи. Актер считался одним из первым красавцев национального кино.

До работы в киноиндустрии он работал программистом. Имел диплом инженера. Дебют состоялся в 2007 году. Пандей играл как героев боевиков, так и сердцеедов. Его фильмография насчитывает порядка 15 картин и сериалов.

Ранее сообщалось о смерти журналиста Леонида Свиридова в Москве. Ему было 59 лет. Причины случившегося неизвестны. О его смерти высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала журналиста высочайшим профессионалом.