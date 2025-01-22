Опубликовано 22 января 2025, 20:501 мин.
Индийский актер Судип Пандей умер в 30 лет от сердечного приступа
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В 30 лет умер индийский актер Судип Пандей. Он известен большинству как Раджа.
Как сообщает «Российская газета», причиной смерти стал сердечный приступ.
Пандей скончался в Мумбаи. Актер считался одним из первым красавцев национального кино.
До работы в киноиндустрии он работал программистом. Имел диплом инженера. Дебют состоялся в 2007 году. Пандей играл как героев боевиков, так и сердцеедов. Его фильмография насчитывает порядка 15 картин и сериалов.
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