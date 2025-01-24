Умерла жена народного артиста России Юрия Назарова

24 января стало известно о смерти жены народного артиста России Юрия Назарова Татьяны Кудрявцевой. Супруги 64 года были вместе.

О смерти Кудрявцевой сообщила «Жизнь».

За 10 дней до ухода Татьяны из жизни Назаров дал интервью. В нем артист рассказал, что фактически всю жизнь прожил с ней, у пары трое детей. Однако у актера была вторая семья – там родились две дочери.

Назаров не уходил от супруги, старался заботиться обо всех детях. Он ругал себя и говорил, что жена любит, но «не уважает начисто».

«А сейчас она уже ничего не помнит, ничего не знает. В деменции лежит…», - рассказывал Назаров.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Евгении Добровольской. С 2023 года она боролась с раком желудка.