Опубликовано 24 января 2025, 18:221 мин.
Умерла жена народного артиста России Юрия Назарова
Умерла жена народного артиста России Юрия Назарова, страдавшая деменцией.
© Lomohov Anatoly/East News
24 января стало известно о смерти жены народного артиста России Юрия Назарова Татьяны Кудрявцевой. Супруги 64 года были вместе.
О смерти Кудрявцевой сообщила «Жизнь».
За 10 дней до ухода Татьяны из жизни Назаров дал интервью. В нем артист рассказал, что фактически всю жизнь прожил с ней, у пары трое детей. Однако у актера была вторая семья – там родились две дочери.
Назаров не уходил от супруги, старался заботиться обо всех детях. Он ругал себя и говорил, что жена любит, но «не уважает начисто».
«А сейчас она уже ничего не помнит, ничего не знает. В деменции лежит…», - рассказывал Назаров.
Ранее сообщалось о смерти актрисы Евгении Добровольской. С 2023 года она боролась с раком желудка.