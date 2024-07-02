Известный рэпер погиб во время перестрелки на вечеринке, где выступал

В мексиканском городе Аподак погиб рэпер Омар Таг. Об этом сообщает El Financiero.

По данным источника, 33-летний артист, недавно ставший отцом, в минувшую субботу вместе со своей группой Under Side 821 был приглашен на частную вечеринку. Неожиданно мероприятие начала расстреливать «группа вооруженных мужчин», чьи личности пока не установлены. В итоге музыкант попал под шальную пулю, его экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Через некоторое время коллеги Омара по группе сообщили о его смерти.

Ранее стало известно, что в Испании скончался 82-летний актер Чема Бласко, сыгравший в 350 фильмах и сериалах. Уточняется, что в последнее время артист испытывал проблемы со здоровьем.

Также мы писали о смерти известной голландской художницы Жаклин де Йонг. Официальная причина смерти 85-летней художницы не раскрывается, также нет информации о том, где она будет похоронена.