Известны дата и место прощания с актрисой Агнессой Петерсон

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Агнессой Петерсон состоится 15 сентября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Директор учреждения, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок рассказал ТАСС, что траурная церемония пройдет в Большом фойе театра 15 сентября с 12.00 до 13.00.

Остальные подробности не уточняются.

Напомним, Агнесса Петерсон умерла спустя сутки после своего дня рождения. Актриса скончалась после борьбы с продолжительной болезнью. За 60-летнюю карьеру она сыграла десятки ролей в театре и кино. В Театре Вахтангова отметили, что надеялись на возвращение Петерсон на сцену, но, увы, этого не случилось.

Ранее умер 82-летний актер сериала «Каменская» Александр Лавринович.