Умерла спустя сутки после дня рождения: артистка Агнесса Петерсон скончалась на 90-м году жизни
© Ivanov Sergey/East News
Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла на следующие сутки после своего дня рождения. Ей было 89 лет.
О смерти знаменитости сообщил Театр имени Евгения Вахтангова, в котором она работала. Уточняется, что она ушла из жизни после продолжительной болезни.
«Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернётся на сцену, но увы», — говорится в некрологе.
Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года. В 1960 году окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и сразу же начала работать в Вахтанговском театре. За более 60-летнюю карьеру сыграла десятки ролей в театре и кино. Она появилась в спектаклях: «Дамы и гусары», «Идиот», «Ричард III», «Пиковая дама» и «Театр». Среди фильмов, в которых снялась артистка: «Подводные рифы», «Жили-были старик со старухой», «Драма на охоте», «Мистерия Буфф» и многих других.
О месте и времени прощания с артисткой сообщат позднее. Театр Вахтангова выразил соболезнования ее близким и родным.
