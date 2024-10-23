Известная российская TikTok-блогерша скончалась на 99-м году жизни

Российская TikTok-блогер баба Маша, прославившаяся благодаря своим роликам с рецептами, умерла в возрасте 98 лет. Соответствующая информация опубликована в ее Telegram-канале.

Уточняется, что несколько дней назад пенсионерка жаловалась на недомогание. Инфлюэнсерша рассказывала, что ей было очень плохо, но врачам удалось оказать необходимую помощь.

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — сказано в посте.

Ранее мы писали, что в возрасте 69 лет скончался легендарный нападающий хоккейного клуба СКА Борис Боков.

Также сообщалось, что умер в возрасте 67 лет актер из сериала «Пепел» Сергей Белый.