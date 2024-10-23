Становился лучшим снайпером команды: умер легендарный нападающий хоккейного клуба СКА Борис Боков

Легендарный нападающий хоккейного клуба СКА Борис Боков, который становился лучшим снайпером, ушел из жизни. Об этом на своей странице в Telegram сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Бокову было 69 лет. Информацию о его смерти опубликовала пресс-служба армейской команды. Через некоторое время кончину спортсмена прокомментировал тренер СКА.

По словам Ротенберга, Боков был настоящим примером для молодых игроков. До последних дней своей жизни нападающий занимался хоккеем сам и тренировал других.

«Я был хорошо знаком с Борисом Серафимовичем, и он был настоящим примером преданности любимому спорту — до последних дней он тренировался сам и тренировал. 10 сезонов в СКА и вся жизнь в хоккее», — написал Роман.

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