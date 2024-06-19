Известна дата прощания с погибшим при атаке ВСУ корреспондентом Никитой Цицаги

Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ, пройдет 22 июня. Об этом сообщает NEWS.ru.

Церемония начнется в 10.00 в зале ЦКБ РЖД имени Семашко по адресу: Москва, ул. Будайская, д. 2, с. 13.

О месте похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, корреспондент погиб в результате атаки украинского беспилотника в районе Никольского монастыря под Угледаром в ДНР 16 июня. В Госдуме предложили посмертно наградить журналиста орденом Мужества.

Следователи установят всех причастных к смерти Никиты. Они назвали произошедшее убийством.

Также мы писали, что в Луганске известный писатель и обозреватель Луганского информационного центра Глеб Бобров получил ранения в результате обстрела ВСУ.