В ДНР при атаке ВСУ погиб журналист Никита Цицаги

Журналист Никита Цицаги попал под обстрел со стороны ВСУ, когда находился в селе Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки представитель СМИ получил тяжелое ранение и скончался. Об этом сообщает ТАСС.

«Никита Цицаги погиб сегодня в Никольском», - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что 13 июня ВСУ атаковали двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Все трое получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. В тот же день 46-летний оператор Валерий Кожин умер от полученного ранения.