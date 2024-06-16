Опубликовано 16 июня 2024, 09:46
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В ДНР при атаке ВСУ погиб журналист Никита Цицаги
ТАСС: в ДНР во время атаки ВСУ погиб корреспондент Никита Цицаги.
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Журналист Никита Цицаги попал под обстрел со стороны ВСУ, когда находился в селе Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки представитель СМИ получил тяжелое ранение и скончался. Об этом сообщает ТАСС.
«Никита Цицаги погиб сегодня в Никольском», - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что 13 июня ВСУ атаковали двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Все трое получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. В тот же день 46-летний оператор Валерий Кожин умер от полученного ранения.