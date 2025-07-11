Из-за проблем с сердцем умер игравший за ЦСКА футболист-рекордсмен Юрчишин

Умер игравший за ЦСКА и сборную СССР футболист-рекордсмен Степан Юрчишин. О смерти сообщил львовский клуб «Карпаты».

10 июля умер 67-летний футболист Степан Юрчишин. По информации источника, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда «Карпат», которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях... Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал», — сказано в некрологе.

В сентябре 1977 году спортсмен перешел в ЦСКА. За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 гол. После окончания сезона футболист вернулся во Львов, где стал игроком «Карпат».

В 1979 году умерший стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР, забив 42 гола в 42 матчах — этот рекорд не был побит. В том же году он получил вызов в национальную сборную СССР.

После завершения карьеры Степан стал главным тренером «Карпат».

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