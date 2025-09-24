Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Известная итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет 23 сентября во Франции. Агент артистки рассказал, что она умерла в окружении своих детей. Причина смерти не раскрывается.

Клаудия Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году. Актриса снялась в более, чем 120 картинах, среди которых «Аустерлиц», «Девушка с чемоданом», «Розовая пантера», «Однажды на Диком Западе» и «8 с половиной».

В 2011 году журналом Los Angeles Times Кардинале была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.

