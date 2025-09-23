Сценарист «Трансформеров» Рональд Фридман умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.

Сценарист и кинопродюсер Рональд Фридман скончался в США на 94-м году жизни 15 сентября. Причиной смерти стала остановка сердца. Последние годы жизни Фридман провел в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе.

Рональд Фридман родился в 1932 году. Он является автором сценариев к серии мультфильмов «Трансформеры». На счету Фридмана также 42 сценария полнометражных фильмов, последний из которых был приобретен West Coast Film Partners для производства в 2011 году.

Также Фридмана несколько раз номинировали на премию «Эмми».

