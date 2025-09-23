В возрасте 78 лет умер заслуженный артист Краснодарского края Валерий Трифонов

Скончался заслуженный артист Краснодарского края Валерий Трифонов. Ему было 78 лет.

Подробности сообщает Kuban.kp.ru.

Трифонов переехал в Краснодар в 1986 году. С 1993-го он был артистом краснодарского музыкального театра «Премьера».

В Министерстве культуры региона рассказали, что Трифонов был среди первопроходцев, создававших Новый театр кукол. В ведомстве говорят об артисте как о «блестящем мастере кукловождения».

С 2004 года он работал во Дворце искусств «Премьера». Сначала был режиссером-постановщиком шоу-театра «Премьера», затем – концертным исполнителем.

О Трифонове вспоминают как добром, всегда веселом, «самом теплом Деде Морозе».

Ранее сообщалось о смерти младшей дочери писателя Михаила Шолохова Марии. Ей было 87 лет.