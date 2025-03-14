Попал в больницу с лейкемией: умер итальянский актер Пьетро Дженуарди

Разноплановый итальянский актер театра, кино и телевидения Пьетро Антонио Дженуарди ушел из жизни. Ему было 62 года. Причиной смерти стала лейкемия — с ней звезда кино попал в больницу несколько месяцев назад, передает ANSA со ссылкой на его семью.

Дженуарди скончался в одной из римских клиник. Другие подробности его смерти не известны. В мае текущего года ему должно было исполниться 63 года.

Итальянский актер снялся в более чем 40 проектах. Последним из них была «мыльная опера» «Дамский рай». В ней Дженуарди сыграл Армандо Феррариса почти в 350 эпизодах шоу. Также Пьетро снимался в таких фильмах, как «Крокодил-убийца», «Врата в преисподнюю» и «Ужас Паганини».

Ранее сообщалось о смерти актера Шинаси Юртсевера из турецкого сериала «Под прикрытием». Ему был 51 год.