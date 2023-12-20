Инфаркт мозга унес жизнь 75-летней нидерландской актрисы Линды ван Дайк

В Амстердаме в возрасте 75 лет умерла актриса и певица Линда ван Дайк. В последние годы она была прикована к инвалидной коляске, так как в 2021 году перенесла инфаркт мозга.

Актриса скончалась 17 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Информация о месте и времени похорон не приводится.

Линда Ван Дейк снялась за свою жизнь в десятках пьес, фильмов и сериалов. Свою первую роль она сыграла в возрасте 11 лет.

Кроме того, в 1960-х годах знаменитость была солисткой в поп-группах Boo и the Booboo's, сообщает газета Algemeen Dagblad.

Ранее мы писали, что в Сарагосе на 80-м году жизни умерла легендарная испанская певица Пиларин Буэно. Она посвятила искусству хота более полувека.

Также сообщалось о смерти звездного стилиста Романа Смирнова. Перед смертью имиджмейкер поющей телеведущей Ольги Бузовой жаловался на страдания от неразделенной любви.