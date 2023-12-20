В Сарагосе на 80-м году жизни умерла легендарная испанская певица Пиларин Буэно

Умерла легендарная испанская певица Пиларин Буэно, известная как «королева арагонской хоты». Причина смерти 79-летней артистки не уточняется.

Отмечается, что Буэно скончалась 18 декабря в Сарагосе, однако известно об этом стало только сейчас.

Пиларин Буэно посвятила искусству хота (танец, появившийся в Арагоне в XVIII веке и распространившийся в Испании, -прим. «Страсти») более полувека.

Легендарная артистка начала заниматься пением еще в детстве. Свой первый главный приз получила в 1960 году. С этого момента началась ее профессиональная карьера на сцене. Она была вокалисткой в группах Raza Aragonesa, Educación y Descanso y Amigos del Arte. В 2006 году Пиларин основала группу Alma Jotera, которой руководила до настоящего времени, сообщает El Periodico de Aragon.

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