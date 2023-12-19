Перед смертью стилист Ольги Бузовой пожаловался на безответную любовь

Скончавшийся 19 декабря звездный стилист Роман Смирнов перед смертью жаловался на страдания от неразделенной любви.

Как рассказал источник Пятого канала, Роман поделился своей историей с приятельницей. Перед смертью у них состоялся разговор в подъезде.

Стилист якобы жаловался, что страдает из-за безответной любви, и это чувство не дает ему покоя. После этих слов знакомая оставила его ненадолго и зашла в квартиру, а когда вернулась, то Смирнов был уже мертв.

Роман прославился благодаря телепроекту «Дом-2». Его часто приглашали на шоу, где он работал над образами участников. Также Смирнов сотрудничал с Ольгой Бузовой, Анфисой Чеховой, Екатериной Гусевой и Анастасией Крайновой.

Ранее мы писали, что танцор Дмитрий Красилов, которого многие называли «Пухляшом», посвятил свое последнее выступление матери. 18 декабря СМИ написали, что молодой человек умер в своей квартире.