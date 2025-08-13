Индонезийский актер Опи Бахтияр умер в 43 года после шести дней в реанимации. Об этом сообщает «Российская газета».

На 44-м году жизни умер актер, дизайнер и художник по костюмам. Опи скончался в госпитале под Джакартой, проведя почти неделю в реанимации. Диагноз артиста не уточняется.

Умерший дебютировал в кино в 2004-м году. Он получил известность благодаря роли в проекте «Я возражаю против высоких каблуков». Также в его фильмографии есть «Призрак апельсинового дерева» и «Влюбленная».

Помимо съемок в кино, он занимался дизайном одежды.

Ранее от рака умерла 60-летняя американская актриса и певица Даниэль Спенсер. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что норвежский джазовый музыкант Бьерн Кьеллемир умер в возрасте 74 лет.