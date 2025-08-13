На 75-м году жизни скончался выдающийся норвежский джаз-музыкант Бьерн Кьеллемир

Норвежский джаз- и рок-музыкант, артист и педагог Бьерн Кьеллемир скончался в возрасте 74 лет. О его смерти сообщает Abc Nyheter.

Причина кончины артиста, признанного в 1990-м в Норвегии «джазменом года», не раскрывается. Об уходе музыканта в соцсетях также рассказала его семья.

В первую очередь Кьеллемер известен как выдающийся джазовый контрабасист. Хотя ранее он также участвовал в некоторых локальных рок-коллективах.

Бьерн Кьеллемир родился в 1950 году. В 1970-м году переехал в Осло, чтобы отучиться в Норвежской музыкальной академию. Профессиональную карьеру начал в 1980-х годах.

На его счету десятки записанных альбомов в составах различных групп. Он принимал участие в записях пластинок как джазовых, так и рок-исполнителей. Также работал и артистами, исполняющими классическую музыку, в их числе Чет Бейкер.

Более того, некоторые его композиции звучат в саундтреках к фильмам. Кьеллемир также многократно появлялся на телевизионных шоу и в документальных проектах.

